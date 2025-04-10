У Франківську замовили проєкт на ремонт старого пасічнянського моста

Комунальне підприємство “Муніципальна дорожня компанія” замовило проєктно-кошторисну документацію з експертизою на ремонт моста на вулиці Галицькій через річку Бистрицю Солотвинську в Івано-Франківську.
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Йдеться про виконання невідкладних протиаварійних робіт на мості, пише КУРС.
За даними системи публічних закупівель prozzoro, проєктно-кошторисна документація на ремонт моста обійдеться місту у 717 036,9 гривень. Роботи буде виконувати київське ТОВ “Науково-виробнича фірма “Мостопроект”.
Замовник ставить перед проєктантом завдання “передбачити протиаварійними заходами улаштування страхувальних пристроїв для запобігання раптовому руйнування естакадної частини моста”.
Підставою для проєктування стало рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 17 березня. Комісія доручила “МДК” забезпечити виконання протиаварійних заходів для безпечної експлуатації конструкції моста.
При проєктуванні підрядник буде використовувати звіт експертного обстеження мосту. Обстеження моста обійшлося місту у 361 549,2 гривень. Роботи минулого року виконав цей же підрядник – ТОВ “Науково-виробнича фірма “Мостопроект” – на замовлення міського Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики.