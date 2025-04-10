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Купи сміття і ліс на трибунах: показали, який вигляд має стадіон "Шахтаря" після 11 років окупації Донецька
Диван на коліщатках в темній вітальні

Купи сміття і ліс на трибунах: показали, який вигляд має стадіон “Шахтаря” після 11 років окупації Донецька

Автор: Орися Корчун
10/04/2025 16:50
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Стадіон “Шахтаря” у тимчасово окупованому Донецьку продовжує руйнуватися. Пише Gazeta.ua.

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Купа сміття по всьому стадіоні, в деяких місцях попроростав цілий ліс, український блогер та журналіст Денис Казанський показав, який вигляд зараз має місце, де проходило багато футбольних матчів.

“Донецьк. Стадіон Шахтар. Колись ми приходили сюди з друзями дивитися футбол. За 11 років русского міра на стадіоні встиг вирости цілий ліс”, – написав Казанський.

Стадіон знаходиться на території центрального парку культури та відпочинку в тимчасово окупованому Донецьку. Його було відкрито у вересні 1936 року та відновлено у 2000 році.

Цей стадіон також приймав перший для команди “Шахтар” матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2000 році. З часу окупації Донецька стадіон так і не запрацював.

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