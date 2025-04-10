З 1 травня у Франківську стартує електронна реєстрація у дитсадки.

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Про це повідомляє Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради, пише Правда.

Повідомляється, що реєстрація розпочнеться з 1 травня о 8:00. Заявку можна подати у три садочки, але після підтвердження однієї – інші автоматично скасовуються.