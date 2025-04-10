З 1 травня у Франківську стартує електронна реєстрація у дитсадки.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради, пише Правда.
Повідомляється, що реєстрація розпочнеться з 1 травня о 8:00. Заявку можна подати у три садочки, але після підтвердження однієї – інші автоматично скасовуються.
“Якщо виникають запитання, пишіть у коментарях. Інформацію про територію обслуговування шукайте на сторінках закладів”, – йдеться у дописі.