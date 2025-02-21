Поліцейські викрили прикарпатця, який продавав товар сумнівної якості. ФОТО

Незаконну діяльність 21-річного мешканця Калущини викрила поліція. Зловмисник продавав у інтернеті неякісну та неробочу комп’ютерну техніку.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Зловмисник продавав у інтернеті неякісну та неробочу комп’ютерну техніку. Слідчі оголосили підозру фігуранту, йому загрожує максимальне покарання до трьох років за ґратами.

Незаконну діяльність 21-річного мешканця Калущини, задокументували рожнятівські поліцейські спільно з оперативниками управління карного розшуку обласної поліції, за процесуального керівництва Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що свій злочинний бізнес правопорушник розпочав у жовтні 2023 року та провадив по жовтень 2024 року. Аферист публікував оголошення на відомих торгівельних онлайн-сервісах про продаж комп’ютерних відеокарт. Надалі, шахрай отримував замовлення від потенційних покупців, але замість справного товару відправляв клієнтам неякісну та неробочу комп’ютерну техніку, отримавши часткову або повну оплату від клієнтів.

Однак, більшість громадян при отриманні товару, пересвідчувалися, що він неякісний, але зв’язатись з продавцем не було змоги, так, як той, блокував їх у мережі.

У такий спосіб фігурант ошукав понад десять жителів України з різних регіонів.

У його помешканні правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема мобільні телефони, 40 SIM-карт, компʼютерну техніку та відеокарти.

Слідчі повідомили аферисту про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1, 2, ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Поліцейські перевіряють молодика на причетність до скоєння аналогічних злочинів та встановлюють інших осіб потерпілих внаслідок його протиправної діяльності.