У Франківську для собаки шукають дім

У центрі Івано-Франківська може померти з голоду собака. Про це повідомила місцева мешканка Зоряна, родичі якої літні люди, тому не взмозі їздити доглядати за твариною.
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Собака постійно знаходиться у вольєрі, тому йому потрібний дім та господар. Тварина породи – метис кавказця, вік 8-9 років, пише Правда.іф.
“Ситуація критична! В центрі Івано-Франківська собака може померти з голоду! Господаря немає, родичі літні люди по стану здоровʼя не можуть їздити доглядати. Собака весь час один , закритий у вольєрі. Терміново потрібний дім! Метис кавказця , вік 8-9 років, добрий, контактний собака”, – йдеться у дописі
Телефон контактної особи Зоряни: 0990585271