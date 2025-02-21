Яка ситуація із фахівцями із супроводу ветеранів на Прикарпатті

Станом на лютий 2025 року в регіоні відкрито 98 вакансій фахівців, 27 осіб вже працевлаштовані, а ще 19 перебувають у резерві.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомила заступниця начальника управління з питань ветеранської політики Наталія Івасишин на нараді у голови Івано-Франківської ОДА, пише “Галка”.

Відбір кандидатів триває, а останній етап подачі заявок заплановано на 31 березня. Загалом, до 22 квітня всі відібрані кандидати мають бути офіційно працевлаштовані. До слова, кількість вакансій зросла: на початку року було 68 робочих місць, а у резерві було 9 осіб. Проте, за словами заступниці начальника управління з питань ветеранської політики, не усі громади працюють із фахівцями, які лишаються у резерві.

“Аналіз показує, що деякі громади відкривають нові вакансії та продовжують відбір фахівців, хоча у них уже є кандидати в резерві з 2024 року. Тому необхідно провести аналіз цих громад, щоб у першу чергу працевлаштувати тих, хто вже є в резерві. Лише після цього варто проводити нові співбесіди та набирати додаткових фахівців за потреби”, – зазначила Наталія Івасишин.

На фінансування зарплат фахівців у 2025 році передбачено 9,7 млн грн, що покриє потреби на період із січня по серпень. Середня зарплата фахівця у регіоні складає 20 800 грн, враховуючи надбавки та премії.

Нагадаємо, що завдяки державній субвенції територіальні громади мають можливість залучати кваліфікованих спеціалістів, які підтримують ветеранів у питаннях соціального забезпечення, працевлаштування, медичного супроводу та психологічної реабілітації.

Черговий відбір на посади триває з 6 січня до 31 березня 2025 року.

Основні етапи: подача заявок, тестування, співбесіди та затвердження на посади.

Для консультацій звертайтесь до гарячої лінії Міністерства ветеранів: 0 800 505 217 (щодня з 8:00 до 20:00).