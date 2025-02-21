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«Свобода чи залежність»: в Івано-Франківську проведуть лекцію про куріння та його вплив на людину
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Свобода чи залежність»: в Івано-Франківську проведуть лекцію про куріння та його вплив на людину

Автор: Олег Мамчур
21/02/2025 14:43
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Вже 22 лютого, цієї суботи, у просторі ГО «СТАН» (вул. Чорновола, 122) відбудеться лекторій «Куріння: свобода чи залежність».

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НА САЙТ068-777-03-41

Цей захід організовує Івано-Франківський осередок ГО «Українські Студенти за Свободу» спільно з ГО «Українська медична студентська асоціація». 

На події учасників чекають лекції від кваліфікованих спікерів у сферах економіки, громадського здоров’я та психології, інтерактивні обговорення почутого у форматі дебатів, можливість поспілкуватися з фахівцями своєї справи та смачний тематичний кава-брейк.

Участь в лекторії повністю безоплатна, проте знання, що можна здобути на ньому, — безцінні! Тож організатори радо запрошують не пропускати подію та приєднатись до них вже цієї суботи, о 14:00.

Реєстрація на лекторій обов’язкова за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVRrmBUEZsScC2x4hurTBALNxSnJ8mL7KB_KkURUID2Mh1_g/viewform