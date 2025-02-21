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Франківські онкологи успішно прооперували жінку, яка страждає на важку супутню хворобу
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Франківські онкологи успішно прооперували жінку, яка страждає на важку супутню хворобу. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
21/02/2025 15:02
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Лікарі КНП Прикарпатський клінічний онкоцентр успішно провели операцію при підозрі на рак яєчника у пацієнтки, яка страждає від важкої супутньої патології — м’язової дистрофії Ерба-Рота.

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Завдяки командній роботі та професіоналізму лікарів, операція пройшла успішно.

Під час втручання виконано експрес-гістологічне дослідження видаленого яєчника, результати якого вказали на відсутність злоякісного росту в утворі.

Таким чином вдалось уникнути повного об’єму операції для збереження гормональної функції пацієнтки.