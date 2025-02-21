Минулого року в розшук ТЦК потрапили 16 тисяч військовозобов’язаних Івано-Франківського району

В Івано-Франківському районі у 2024 році у розшуку перебувало близько 16 тисяч військовозобов’язаних через неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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Про це повідомив начальник Івано-Франківського районного управління поліції Роман Андрущак на сесії Івано-Франківської районної ради, інформує “Галка”.
Роман Андрущак ділиться, що уже розшукали чотири тисячі порушників, а ще 640 осіб добровільно з’явились у ТЦК. Та 260 розшуканих надали документи про бронювання.