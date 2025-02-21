Скільки сонячних електростанцій запрацювали на Івано-Франківщині у 2024 році

Упродовж 2024 року в Івано-Франківській області запустили 20 нових промислових сонячних електростанцій. За цей період в експлуатацію також увели 970 нових СЕС у приватних домогосподарствах.

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Про це 20 лютого під час наради в голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації сказав директор департаменту економічного розвитку Сергій Подошва, повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

За його словами, ті промислові сонячні електростанції, які почали працювати торік, мають загальну потужність приблизно 12 МВт. Усього в області наразі працюють 156 таких станцій. Разом вони виробляють 263 МВт.