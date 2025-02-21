В Івано-Франківську відкрили відремонтований пологовий зал

У Івано-Франківську дбають про комфортні умови для породіль, щоб зростала народжуваність маленьких українців.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

За його словами, також місто допомагає породіллям фінансово. Виділяють по 20 тисяч гривень жінкам, які народили в міському пологовому, та 50 тисяч гривень, якщо матір чи батько військовослужбовці.

До слова, минулого року в нашому пологовому народилось 1639 дітей.