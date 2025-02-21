США зупинили продаж зброї Україні, – нардеп Костенко

Адміністрація Дональда Трампа вирішила зупинити продаж зброї Україні. Зараз військово-політичне керівництво чекає на рішення, яке б прояснили ситуацію.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі проєкту «Тема з Мосейчук».
«Одна річ – це допомагати коштами, а ми закуповуємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продаж, воно зупинилося. І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення», – пояснив він.
Костенко додав, що західні країни виділяли гроші на те, щоб Україна могла закуповувати це озброєння.
«Одна історія – це коли вони нам продають, і Європа нам допомагає. А ми знаємо, що і Німеччина, і Франція, і Британія виділяли великі кошти, щоб ми могли це закуповувати по всьому світу. Інша річ, коли ми говоримо про суб’єктність Європи – я вже це пропонував і не знаю, чи піде на це Європа», – резюмував нардеп.