США зупинили продаж зброї Україні, – нардеп Костенко

Адміністрація Дональда Трампа вирішила зупинити продаж зброї Україні. Зараз військово-політичне керівництво чекає на рішення, яке б прояснили ситуацію.

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Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі проєкту «Тема з Мосейчук».

«Одна річ – це допомагати коштами, а ми закуповуємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продаж, воно зупинилося. І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення», – пояснив він.

Костенко додав, що західні країни виділяли гроші на те, щоб Україна могла закуповувати це озброєння.