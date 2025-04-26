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Поліція на Прикарпатті розшукує серійного крадія
Диван на коліщатках в темній вітальні

Поліція на Прикарпатті розшукує серійного крадія ФОТО

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 17:05
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Поліція Галицької громади просить опізнати чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вчинені серії крадіжок із місцевого супермаркету, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Увага! Допоможіть встановити особу чоловічої статі причетну до дрібних крадіжок з магазину ,,Рукавичкаʼʼ м. Галич. Можливо вчиняв крадіжки в інших магазинах чи торгових центрах, йдеться у повідомлені.

Уразі встановлення особи поліцейські просять звернутися у відділення поліції №3(м. Галич) за адресою м. Галич, вул. Шевченка, 9, або за номером телефону +380 (67) 959 22 06

Чоловік із кошиком у магазині
Чоловік з сумкою заходить у приміщення через двері.