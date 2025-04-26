В четвер 01 травня, розпочинається реєстрація у франківські дитсадки

З 01 травня о 8:00 години, розпочнеться електронна реєстрація дітей до садків Івано-Франківської територіальної громади.

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Подати заявку можна буде виключно онлайн через спеціальний електронний сервіс.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на керівника департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради Вікторію Дротянко.

Запис дітей до дитячих садків Івано-Франківська здійснюватиметься лише в електронному форматі через сайт. При реєстрації батьки можуть обрати до трьох дошкільних закладів, однак система працює за принципом “перший підтвердив – інші скасовуються”, тобто як тільки один із обраних садочків підтвердить заявку, заявки до інших закладів автоматично анулюються.

Інформацію про необхідні документи та райони обслуговування кожного дошкільного закладу можна знайти на офіційних сторінках відповідних садочків. Підтвердження успішної реєстрації надійде на електронну пошту, вказану при подачі заявки.

Для отримання додаткової інформації або консультації батьки можуть звертатися за телефоном: (0342) 53-56-66.