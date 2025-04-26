В Отинійські громаді оголошено дводенну жалобу за полеглим героєм Михайлом Піварчуком

У неділю 27 квітня, скорботний кортеж із тілом героя Михайла Піварчука прибуде до рідної Отинійської територіальної громади, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку громади.

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27 та 28 квітня в Отинійській громаді оголошено Днями жалоби

Нагадаємо, що У неділю на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Михайла Піварчука

У зв’язку з похованням Захисника України, нашого земляка — Михайла ПІВАРЧУКА, жителя селища Отинія, відповідно до розпорядження Отинійського селищного голови, 27 та 28 квітня 2025 року оголошено днями жалоби на території Отинійської селищної територіальної громади, йдеться у повідомлені.

У дні жалоби:

• На адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою.

• Обмежено проведення розважально-концертних заходів на території громади.

• Заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.

Герой воював у складі 47-ї бригади “Маґура”

Михайло Піварчук, 1993 року народження, солдат військової частини А4699, після важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання, мужньо боровся за життя, проте 21 квітня 2025 року його серце зупинилося…