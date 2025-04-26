Бійці прикарпатського УСБУ вдало знищують ворожу техніку на передовій ВІДЕО

Прикарпатські спецпризначенці СБУ уразили чотири російських танка та спалили спостережний пункт рашистів, інформує Правда іф.

«Оператори ударних дронів СБУ Івано-Франківська продовжують завдавати втрат окупантам на Донеччині. За місяць бойової роботи на передовій бійцям ЦСО «А» вдалося уразити чотири російських танка, бойову броньовану машину та 155-мм гаубицю «Мста-С». Крім того, спецпризначенці СБУ спалили спостережний пункт рашистів, з якого відбувалося коригування ворожого вогню», – повідомили в пресцентрі СБУ в Івано-Франківській області.