Як правильно користуватися а потім утилізувати трахеостомічні трубки?

Використання трахеостомічних трубок дозволяє суттєво пришвидшити надання медичної допомоги пацієнтам з порушеннями дихання та забезпечити їх довготривалий догляд. Певні різновиди призначені для одноразового застосування, інші є багаторазовими, однак у будь-якому випадку настає час, коли потрібно потурбуватися про їх утилізацію. Відповідно до чинного українського законодавства, це потрібно робити певним чином, зараз дізнаєтеся як саме.

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Чому необхідна спеціальна утилізація?

Трахеостомічна трубка розміщується в верхніх дихальних шляхах у разі опіків гортані, травм шиї чи голови, анафілаксії, наявності пухлин або за наявності у людини неврологічних порушень. Вона безпосередньо контактує з рідинами організму та тканинами, тому може бути джерелом розповсюдження інфекційних захворювань. Це є основною причиною того, що подібні пристосування потрібно утилізувати особливим чином.

Також знищення за спеціальним протоколом необхідно проводити заради охорони довкілля, адже речі з пластику та силікону мають чималий період розкладання та забруднюють планету. Не варто забувати і про встановлені правові обмеження щодо поведінки з використаними витратними матеріалами – якщо лікарня чи приватна клініка їх не дотримуватиметься, тоді доведеться заплатити чималий штраф.

Головне, що потрібно знати про утилізацію трахеостомічних трубок

Незважаючи на характеристики та тривалість застосування, усі вироби повинні проходити класифікацію перед знешкодженням та знищенням. Якщо ззовні відсутні ознаки біологічного матеріалу, тоді трахеостомічна трубка належить до категорії В, а у разі наявності слідів гнійних кров’янистих або інших речовин, тоді з нею працюють як з відходами категорії С, тобто потенційно інфікованими та небезпечними.

Процес утилізації передбачає:

Переміщення у пакет для медичних відходів чи у герметично закриту ємність. Стерилізація та дезінфекція (якщо це виріб для багаторазового використання). Передання спеціалізованій фірмі, що має обладнання для правильної утилізації та відповідну ліцензію. Отримання та зберігання в архіві документів, що підтверджують здійснення утилізації.

Зважаючи на те, що трубки для трахеотомії є витратним матеріалом, медичним закладам варто знайти надійний магазин для їх придбання та забезпечення систематичного постачання якісної продукції. В України таким партнером може стати компанія «Дана МС».

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