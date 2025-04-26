В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю птахів

Вже 03 травня у Івано-Франківську пройде перший у місті Фестиваль птахів, організований спільно з орнітологами. Захід проходитиме у парку Шевченка біля літньої сцени з 9:30 до 17:30, де відвідувачі зможуть взяти участь в екскурсіях, майстер-класах та благодійних заходах.

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Про це пише Галка з посиланням на Комунальне підприємство “Центр розвитку міста та рекреації”.

Фестиваль пропонує насичену програму для всіх поціновувачів природи, зокрема орнітологічні екскурсії парком о 10:00, 13:00 та 16:00, де учасники навчаться розпізнавати різні види птахів.

Організатори підготували різноманітні майстер-класи, які стартуватимуть з 11:00: відвідувачі зможуть навчитися розпізнавати пташиний спів та візуально ідентифікувати птахів, а також взяти участь у художньому малюванні птахів за шаблонами.

На фестивалі також буде представлена окрема програма “Хто такі воронові?”, де прикарпатці зможуть дізнатися більше про представників цієї пташиної родини.

Важливою частиною заходу стане благодійна складова – усі майстер-класи проводяться за добровільні пожертви, які будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України. Також на фестивалі можна буде придбати пташину атрибутику.