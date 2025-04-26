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На Тлумацькому озері організували спортивну рибалку для військових та родин захисників
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Тлумацькому озері організували спортивну рибалку для військових та родин захисників ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 14:39
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Днями на Тлумацькому міському озері пройшли змагання зі спортивної рибалки, які об’єднали ветеранів, військовослужбовців і родини загиблих та зниклих безвісти захисників. 

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Про це пише Галка з посиланням на Тлумацьку міськраду.

Тлумацька міська рада реалізовує соціальний проєкт “Турбота про родину Героя”. Спортивна рибалка на міському озері стала одним із найяскравіших заходів проєкту, який щоразу збирає все більше учасників.

Цього разу до заходу долучились діти з прифронтової Менської громади в рамках реалізації національного проєкту “Пліч-о-пліч: згуртовані громади”.

Учасники не лише змагались у вилові риби, але й насолоджувались майстер-класами від ветеранів з приготування бограча та рибної юшки, а також ділились рибальськими історіями.

Перемогу в змаганнях здобула команда військового НГУ Сергія Продуна і ветерана війни Ігоря Петріва, до складу якої входило троє дітей з Менської громади. Переможці отримали в подарунок вудочки.

Результати змагань:

  • 1 місце – Ігор Петрів і Сергій Продун (3 кг 185 г)
  • 2 місце – Василь Лемич (2 кг 300 г)
  • 3 місце – Ярослав Пукас (1 кг 895 г)
Група людей на природі біля будинку
Група чоловіків на природі з риболовним обладнанням.
Люди рибалять біля озера у сонячний день
Три чоловіки на природі біля дерев'яного будинку.
Четверо хлопців на березі річки у парку
Люди спілкуються на свіжому повітрі біля річки.