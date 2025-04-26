На Тлумацькому озері організували спортивну рибалку для військових та родин захисників ФОТОРЕПОРТАЖ

Днями на Тлумацькому міському озері пройшли змагання зі спортивної рибалки, які об’єднали ветеранів, військовослужбовців і родини загиблих та зниклих безвісти захисників.

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Про це пише Галка з посиланням на Тлумацьку міськраду.

Тлумацька міська рада реалізовує соціальний проєкт “Турбота про родину Героя”. Спортивна рибалка на міському озері стала одним із найяскравіших заходів проєкту, який щоразу збирає все більше учасників.

Цього разу до заходу долучились діти з прифронтової Менської громади в рамках реалізації національного проєкту “Пліч-о-пліч: згуртовані громади”.

Учасники не лише змагались у вилові риби, але й насолоджувались майстер-класами від ветеранів з приготування бограча та рибної юшки, а також ділились рибальськими історіями.

Перемогу в змаганнях здобула команда військового НГУ Сергія Продуна і ветерана війни Ігоря Петріва, до складу якої входило троє дітей з Менської громади. Переможці отримали в подарунок вудочки.

Результати змагань: