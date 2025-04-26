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Сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Андрія Коваля
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Андрія Коваля

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 14:08
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ДІМ РІА
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Андрій Коваль загинув на війні, боронячи українську землю від московитських окупантів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Шановні мешканці Бурштинської громади!

В суботу, 26 квітня, о 17:00, відбудеться зустріч кортежу із тілом нашого Героя – Андрія Коваля, повідомляють в Бурштинській міській раді Burshtyn City Council

Напрямок руху кортежу:

по дорозі Н-09 з м. Івано-Франківськ ~ ПК «Прометей» ~ Музична школа ~ Енергетичний коледж) ~ ліцей №3 ~ вул. Коновальця, 6/1

26 квітня о 18:00 – парастас, вул. Коновальця, 6/1

Неділя, 27 квітня – чин похорону:

12:30 – виїзд з дому, вул. Коновальця, 6/1

14:00 – церемонія прощання у ПК «Прометей»

Закликаємо всіх приєднатися до прощання, провести Захисника в останню путь і віддати йому належну шану. Нехай наша єдність і вдячність будуть гідною даниною його подвигу, йдеться у дописі.

Щирі співчуття рідним і близьким…

Світла пам’ять Герою України!