Делятинці на колінах зустріли скорботний кортеж із тілом героя Володимира Пасічника ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, у суботу 26 квітня, до рідного Делятина прибув скорботний кортеж із тілом полеглого героя Володимира пасічника, який упродовж тривалого часу вважався зниклим без вісти, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Героя зустріли на колінах

Делятинці на колінах зустріли свого Героя… Воїн на щиті Володимир Пасічник повернувся до рідної домівки. Навіки 30… Вже вкотре російський окупант забрав молоде життя нашого Воїна…, йдеться у повідомлені Делятинської територіальної громади

Володимир Пасічник

Просимо в Господа витримки і сили для рідних і близьких Володимира… Низько схиляємо голови перед неоціненним подвигом Воїна Світла… Спочивай в мирі! Вічна шана і вічна пам’ять! Герої не вмирають!, йдеться у дописі

Додаткова інформація: читання Псалтиру сьогодні, 26.04 о 17.00 год. Похорон завтра, 27.04 о 13.00 год