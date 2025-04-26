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Делятинці на колінах зустріли скорботний кортеж із тілом героя Володимира Пасічника
Диван на коліщатках в темній вітальні

Делятинці на колінах зустріли скорботний кортеж із тілом героя Володимира Пасічника ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 13:43
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Сьогодні, у суботу 26 квітня, до рідного Делятина прибув скорботний кортеж із тілом полеглого героя Володимира пасічника, який упродовж тривалого часу вважався зниклим без вісти, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Героя зустріли на колінах

Делятинці на колінах зустріли свого Героя… Воїн на щиті Володимир Пасічник повернувся до рідної домівки. Навіки 30… Вже вкотре російський окупант забрав молоде життя нашого Воїна…, йдеться у повідомлені Делятинської територіальної громади

Військовий на фоні прапора України
Володимир Пасічник

Просимо в Господа витримки і сили для рідних і близьких Володимира… Низько схиляємо голови перед неоціненним подвигом Воїна Світла… Спочивай в мирі! Вічна шана і вічна пам’ять! Герої не вмирають!, йдеться у дописі

Додаткова інформація: читання Псалтиру сьогодні, 26.04 о 17.00 год. Похорон завтра, 27.04 о 13.00 год

Люди на вулиці з українським прапором, похиливши коліна.
Люди сидять на узбіччі дороги у місті.
Люди на вулиці стоять на колінах біля авто
Автоколона на дорозі, люди стоять на колінах.
Військова підготовка в полі з авто.
Військові зі прапорами на базі перед лісом.
Солдати стоять в ряд перед казармою на полігоні.
Військові з прапорами на церемонії на вулиці
Військові марширують під прапорами вздовж вулиці
Люди зібралися під прапором України біля будинків.
Жалоба та вшанування пам'яті біля будинку
Військові з прапором, урочиста подія біля будинку.
Зібрання людей біля будинку з прапорами України.
Поховання з українським прапором, люди в камуфляжі
Церемонія з військовими і громадянами перед автентичною будівлею.
Надгробний пам'ятник з українським написом.
Військові вшановують загиблого героя під прапором України.