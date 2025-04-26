Сьогодні в Івано-Франківську розпочинаються заходи прощання із бійцем 102-ї бригади ТРО Олександром Горецьким

Івано-Франківська область знову зазнала гіркої втрати. У бою із окупантами загинув житель Ямницької громади Олександр Горецький (позивний “Горець”), повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Сьогодні скорботний кортеж із тілом героя прибуває на Франківщину і розпочинаються заходи прощання.
На превеликий жаль, помер ще один захисник: Олександр Горецький, повідомив міський голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків
- Сьогодні, у суботу 26 квітня, о 18:00 годині буде панахида в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.
- У неділю, 27 квітня о 13:00 розпочнеться прощання з Олександром та чин похорону у церкві святого Миколая, що у с. Ямниця.
Поховають Олександра на кладовищі у с. Ямниця.
Співчуття рідним і близьким! Вічна памʼять і шана Герою!
Нагадаємо, що У Ямницькій ОТГ оголошено триденну жалобу за полеглим героєм Олександром Горецьким