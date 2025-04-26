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На Франківщині розпочався весняний ремонт доріг
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині розпочався весняний ремонт доріг ФОТО

Автор: Ігор Василик
26/04/2025 12:57
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На дорогах державного значення Івано-Франківської області виконують роботи з експлуатаційного утримання.

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Роботи проводять без зупинки дорожнього руху, тож водіїв просять бути уважними, повідомили у Службі автомобільних доріг області.

Так, підрядники здійснювали роботи щодо ліквідації дефектів дорожнього покриття гарячим асфальтобетоном, зокрема на таких ділянках:

  • на мостах у Микуличині та Яремчі, на ділянці від Яблуницького перевалу до Татарова, на об’їзній Івано-Франківська та Калуському шосе дороги Н-09 Мукачево – Львів;
  • на об’їзній Тисмениці дороги Н-10 Стрий – Мамалига;
  • на мосту в Нижневі дороги Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль;
  • на дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський.
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Для покращення безпеки дорожнього руху здійснюють й інші заходи:

  • відновлення та встановлення дорожніх знаків;
  • очищення водовідвідних лотків та водопропускних труб на дорогах М-30 Стрий – Ізварине, Н-09 Мукачево – Львів, Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський;
  • видалення порослі та обрізку крон дерев у смугах відведення автодоріг;
  • прибирання опалих дерев;
  • прибирання сміття на узбіччях доріг, з проїзної частини та у смугах відводу, а також на зупинках громадського транспорту, автопавільйонах і майданчиках відпочинку водіїв.