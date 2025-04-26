На Франківщині розпочався весняний ремонт доріг ФОТО

На дорогах державного значення Івано-Франківської області виконують роботи з експлуатаційного утримання.
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Роботи проводять без зупинки дорожнього руху, тож водіїв просять бути уважними, повідомили у Службі автомобільних доріг області.
Так, підрядники здійснювали роботи щодо ліквідації дефектів дорожнього покриття гарячим асфальтобетоном, зокрема на таких ділянках:
- на мостах у Микуличині та Яремчі, на ділянці від Яблуницького перевалу до Татарова, на об’їзній Івано-Франківська та Калуському шосе дороги Н-09 Мукачево – Львів;
- на об’їзній Тисмениці дороги Н-10 Стрий – Мамалига;
- на мосту в Нижневі дороги Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль;
- на дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський.
Для покращення безпеки дорожнього руху здійснюють й інші заходи:
- відновлення та встановлення дорожніх знаків;
- очищення водовідвідних лотків та водопропускних труб на дорогах М-30 Стрий – Ізварине, Н-09 Мукачево – Львів, Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський;
- видалення порослі та обрізку крон дерев у смугах відведення автодоріг;
- прибирання опалих дерев;
- прибирання сміття на узбіччях доріг, з проїзної частини та у смугах відводу, а також на зупинках громадського транспорту, автопавільйонах і майданчиках відпочинку водіїв.