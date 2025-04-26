У неділю проведуть в останню полеглого захисника з Прикарпаття Мирослава Гринишина

Надійшла жахлива звістка про загибель уродженця села Космач, що на Богородчанщині, ГРИНИШИНА МИРОСЛАВА ДМИТРОВИЧА 1970 р.н.

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Герой загинув під час захисту України поблизу населеного пункту Преображенка, Покровського району, Донецької області, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Дзвиняцьку громаду..

Військовослужбовець був мобілізований у вересні 2023 року.

Більше року був медичним працівником у Львівському госпіталі, допомагав пораненим. У січні 2025 року направлений на Покровський напрямок, де і загинув 21.04.2025 р., виконуючи бойові завдання.

Мирослав Дмитрович був дуже позитивною і світлою Людиною, яка завжди приходила на допомогу, підтримувала добрим словом і щирою посмішкою. Його серце було відкрите для всіх — він умів слухати, розуміти, жартувати і надихати.

У Захисника залишилися мама,дружина і четверо дітей. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам. У скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Героя. Світла пам’ять і вічна шана нашому Захиснику, – пишуть на сторінці Дзвиняцької громади.

Похорон відбудеться у неділю (27 квітня, орієнтовно 13 – 14год.) в місті Ходоріві Львівської області. Точний час буде повідомлено додатково.

З громади буде надано автобус для доїзду.