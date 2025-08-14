Поліція Прикарпаття встановлює обставини двох ДТП. ФОТО

Протягом минулої доби правоохоронці зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди. Вони трапилися у Долинській територіальній громаді та в Івано-Франківську.

Пише Правда.ІФ з посиланням на поліція Прикарпаття

Перша аварія з травмованим неповнолітнім мотоциклістом сталася 13 серпня близько 15:00 у населеному пункті Княжолука.

Поліцейські попередньо встановили, що 42-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat», під час маневру розвороту проявив неуважність та не надав перевагу в русі мотоциклу. Унаслідок цього відбулося зіткнення транспортних засобів.

За кермом двоколісного транспорту перебував 16-річний місцевий мешканець, який рухався в попутному напрямку. Він має посвідчення водія категорії А, що дозволяє йому керувати мотоциклом.

У результаті автопригоди мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований.

Водій легковика пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою алкотесту Drager, який показав результат 2,22 проміле. Це більш ніж в 10 раз перевищує допустиму норму.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Наступна автопригода сталася близько 17:00 в Івано-Франківську. На місці ДТП слідчо-оперативна група з’ясувала, що водійка автомобіля «Renault», 1980 року народження, мешканка Богородчан, здійснила наїзд на жінку-пішохода.

Остання переходила проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.

У результаті аварії 52-річну мешканку обласного центру доставили до лікувального закладу.

Водійку перевірили на стан алкогольного спʼяніння – твереза.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.