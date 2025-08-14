ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Міжнародний скандал: франківського блогера звинуватили у скандуванні «Бандера» у Польщі
Автор: Олег Мамчур
14/08/2025 12:32
Польські ЗМІ почали поширювати відео з блогером з Івано-Франківська Максимом Савчином, більш відомим як «Оптиміст». На ньому він з групою молодих людей начебто скандує «Бандера» у центрі Гданська.

Оптиміст пояснив, що насправді він став жертвою пропаганди, яку поширювали польські ЗМІ.

Блогер розповів, що у липні вирішив організувати зустріч з підписниками у Польщі. Він може виїжджати за кордон так, як має інвалідність, адже дуже давно хворіє на цукровий діабет.

На відео, яке поширювали поляки, насправді за кадром чоловік каже «Що тут, Оптиміст з бандою». Однак у Польщі це слово зрозуміли неправильно і сприйняли як  «Бандера».

Це відео стало настільки популярним, що його почали поширювати навіть польські політики. До того ж поліція відкрила кримінальне провадження, але наприкінці липня закрила його через брак доказів.

«Уявіть, що у вашому словниковому запасі немає слова банда, але я слово Бандера. Саме так на відео поляки і зрозуміли. Ми намагались пояснити полякам, що банда  – це сленгове слово. Ця історія нарешті завершилась. ЗМІ вибачились перед ними і опублікували на сторінці пояснення, що це була помилка і вони все неправильно зрозуміли. Але скільки поляків побачили рейкову новину, а скільки побачать вибачення від ЗМІ», – зауважує блогер.