Міжнародний скандал: франківського блогера звинуватили у скандуванні «Бандера» у Польщі

Польські ЗМІ почали поширювати відео з блогером з Івано-Франківська Максимом Савчином, більш відомим як «Оптиміст». На ньому він з групою молодих людей начебто скандує «Бандера» у центрі Гданська.
Оптиміст пояснив, що насправді він став жертвою пропаганди, яку поширювали польські ЗМІ.
Блогер розповів, що у липні вирішив організувати зустріч з підписниками у Польщі. Він може виїжджати за кордон так, як має інвалідність, адже дуже давно хворіє на цукровий діабет.
На відео, яке поширювали поляки, насправді за кадром чоловік каже «Що тут, Оптиміст з бандою». Однак у Польщі це слово зрозуміли неправильно і сприйняли як «Бандера».
Це відео стало настільки популярним, що його почали поширювати навіть польські політики. До того ж поліція відкрила кримінальне провадження, але наприкінці липня закрила його через брак доказів.
«Уявіть, що у вашому словниковому запасі немає слова банда, але я слово Бандера. Саме так на відео поляки і зрозуміли. Ми намагались пояснити полякам, що банда – це сленгове слово. Ця історія нарешті завершилась. ЗМІ вибачились перед ними і опублікували на сторінці пояснення, що це була помилка і вони все неправильно зрозуміли. Але скільки поляків побачили рейкову новину, а скільки побачать вибачення від ЗМІ», – зауважує блогер.