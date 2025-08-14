Уродженця Узина, який воював на боці ворога, засудили до 15 років тюрми

В Івано-Франківську винесли вирок бойовику “ДНР” — уродженцю села Узин, який у складі російської армії воював проти Збройних сил України. Суд призначив чоловіку 15 років ув’язнення за державну зраду та колабораціонізм.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 11 серпня 2025 року.

В Одеській області у 2019 обвинуваченого вже судили за те, що він самовільно залишив військову частину.

За матеріалами справи, чоловік у 2022 році, перебуваючи в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно перейшов на бік РФ та вступив до незаконного військового формування.

У жовтні 2023 року в Маріуполі він добровільно приєднався до так званого добровольчого російського “батальйону імені Богдана Хмельницького”, який входив до складу терористичної організації “ДНР”, та став бійцем оперативно-бойового тактичного формування “Каскад”. 5 листопада 2023 бойовик присягнув на вірність Росії.

У лютому-березні 2024 року обвинувачений воював проти Сил оборони поблизу Урожайного та Великої Новосілки Волноваського району. Обіймаючи посаду командира одного з розвідувальних підрозділів “Каскаду”, він підбирав і вербував бойовиків для диверсійно-розвідувальної діяльності проти українських військових.

Суд визнав винним уродженця села Узин за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 7 ст. 111-1 — колабораційна діяльність — добровільна участь у незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території;

ч. 1 ст. 258-3 — створення терористичної групи чи терористичної організації;

ч. 2 ст. 260 — створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Суд призначив жителю Івано-Франківської громади 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на такий самий строк.

Строк покарання обвинуваченому рахуватимуть з моменту його фактичного затримання.