Результати жеребкування попереднього етапу розіграшу Кубка області
Автор: Олег Мамчур
14/08/2025 11:28
13 серпня в приміщенні офісу Івано-Франківської обласної асоціації футболу відбулося жеребкування попереднього етапу розіграшу Кубка області з футболу сезону 2025-2026 років.

На даному етапі змагань у боротьбі зійшлися вісім команд, стадія складається з одного матчу.

Поєдинки попереднього етапу розіграшу Кубка області відбудуться 20 серпня (середа), початок ігор о 17:00 год. Якщо основний час матчу завершиться внічию, учасник наступної стадії розіграшу Кубка буде визначений в серії пенальті згідно з Правилами гри у футбол.

Отже, за допомогою почесного президента НК “Пробій” Городенка Володимира Ярмощука були сформовані наступні пари (першими вказані господарі поля):

20 серпня (середа), 17:00

  • ФК “Бурштин” (Бурштин) – “Темп” (Заболотів)
  • “Пробій”-2 (Городенка) – “Горгани” (Рожнятів)
  • “Хімік” (Калуш) – “Ураган” (Черніїв)
  • “Варатик” (Коломия) – “Карпати” (Кути)

Переможці попереднього етапу вийдуть до стадії 1/8 фіналу, де до них приєднаються інші 12 команд учасників обласних змагань з футболу сезону 2025-2026 років.

