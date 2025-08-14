Неподалік Франківська зіткнулись чотири автівки

12 серпня у селі Марківці 28-річний водій автомобіля “ВАЗ” не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем “Audi”.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

В результаті зіткнення авто “Audi” в’їхав у автомобіль “Hyundai”, що знаходився попереду, а той в’їхав у авто “Volkswagen”.

Внаслідок цієї автопригоди, на щастя, ніхто не постраждав, тільки усі чотири автомобілі отримали механічні пошкодження.

На керманича ВАЗ патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.