Неподалік Франківська зіткнулись чотири автівки
Неподалік Франківська зіткнулись чотири автівки

Автор: Олег Мамчур
14/08/2025 10:57
12 серпня у селі Марківці 28-річний водій автомобіля “ВАЗ” не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем “Audi”.

В результаті зіткнення авто “Audi” в’їхав у автомобіль “Hyundai”, що знаходився попереду, а той в’їхав у авто “Volkswagen”.

Внаслідок цієї автопригоди, на щастя, ніхто не постраждав, тільки усі чотири автомобілі отримали механічні пошкодження.

На керманича ВАЗ патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.