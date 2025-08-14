Прикарпаття приймає на відпочинок дітей з прифронтових областей

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Автор: Уляна Роднюк
14/08/2025 10:25
У межах національного проєкту Пліч-о-пліч: Згуртовані громади, Калуська громада приймає 15 талановитих школярів із міста Нікополь, що на Дніпропетровщині.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук

Юні гості — це переможці та призери всеукраїнських олімпіад, творчих конкурсів і спортивних змагань.

На них чекає:

  • відвідання екскурсій, виставок, музеїв
  • майстер-класи, прогулянки, басейн;
  • нові знайомства та незабутні емоції.