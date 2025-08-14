Прикарпаття приймає на відпочинок дітей з прифронтових областей

У межах національного проєкту Пліч-о-пліч: Згуртовані громади, Калуська громада приймає 15 талановитих школярів із міста Нікополь, що на Дніпропетровщині.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук
Юні гості — це переможці та призери всеукраїнських олімпіад, творчих конкурсів і спортивних змагань.
На них чекає:
- відвідання екскурсій, виставок, музеїв
- майстер-класи, прогулянки, басейн;
- нові знайомства та незабутні емоції.