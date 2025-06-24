Поліція розшукала неповнолітню франківку Семко Єлизавету

Розшук припинено!

Поліція встановила місцезнаходження неповнолітньої мешканки Івано-Франківська. Її поліцейські розшукали у обласному центрі. З нею все гаразд, пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

“Нагадуємо, відділ ювенальної превенції розшукував 15-річну дівчину, яка 22 червня близько 21:30 пішла з дому та по даний час місцеперебування її невідоме.

Зникла – Семко Єлизавета Василівна, 2010 року народження, мешканка Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваної: зріст близько 150 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темного кольору.

Одягнена: в чорні штани та чорну футболку, білі кросівки. З собою мала рожевий рюкзак”, – йдеться у дописі