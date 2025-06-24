Франківський драмтеатр анонсував репертуар на липень

В Івано-Франківському національному драматичному театрі імені Івана Франка оприлюднили репертуар на липень 2025 року.

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу театру.

Усього 8 вистав, лише один театральний тиждень — і ми йдемо у творчу відпустку. Цими показами ми закриваємо 86-й театральний сезон, тож кожна зустріч у залі буде справді особливою.

Для внутрішньо переміщених осіб покази вистав безкоштовні за наявності вільних місць. Квитки — за посиланням http://www.dramteatr.if.ua/show/ або в касі театру.