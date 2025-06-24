Скільки працівників судів Івано-Франківська служать у війську

Станом на 11 червня 2025 року у Силах оборони України служать п’ять працівників судів Івано-Франківська. Ще двоє — демобілізовані.

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Про це Суспільному повідомили голови судів у відповідях на інформаційні запити.

Івано-Франківський міський суд

З 24 лютого і до 11 червня на службі в армії перебувають три працівники Івано-Франківського міського суду, це — 3% від усіх.

У лютому 2022 року на військову службу призвали секретаря суду, у березні 2022 року — помічника судді, у липні 2023 року — суддю.

Станом на 11 червня 2025 року повідомлень про їхню демобілізацію не надходило, написала у відповіді на інформаційний запит голова міського суду Наталія Деркач.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд

Від 24 лютого 2022 року у війську служили два працівники Івано-Франківського окружного адміністративного суду — суддя та секретар судового засідання. Це — 2% від загальної кількості усіх працівників.

З того часу один з них демобілізувався, інший — перебуває на службі, повідомив голова суду Остап Тимощук.

Івано-Франківський апеляційний суд

У 2022-2023 роках у війську служив один суддя Івано-Франківського апеляційного суду. Це — 0,9% від загальної кількості усіх працівників.

Станом на 11 червня 2025 року жоден працівник цього суду на військовій службі не перебуває, повідомив його голова Віталій Девляшевський.

Івано-Франківський господарський суд

У період повномасштабної війни в армії служить один працівник Івано-Франківського господарського суду, що становить 0,7% від усіх співробітників.

Військовослужбовець працював заступником керівника апарату, повідомив голова суду Павло Шкіндер.