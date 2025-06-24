Школярам, які зарізали 19-річного хлопця у Франківську, продовжили запобіжний захід

Трьом неповнолітнім, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 19-річного юнака в Івано-Франківську, продовжили запобіжний захід. Вони залишатимуться під вартою без права внесення застави.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі Галці повідомили, що відповідне рішення ухвалили після завершення 60-денного строку попереднього запобіжного заходу.

Йдеться про умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з особливою жорстокістю (п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Підозрюваним загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів, поліцейські знайшли тіло 19-річного місцевого жителя з численними ножовими пораненнями. У злочині підозрюють трьох неповнолітніх.

16 квітня двом 14-річним хлопцям оголосили підозру в умисному вбивстві з особливою жорстокістю.

17 квітня із зали суду в Івано-Франківську взяли під варту двох підлітків. Третьому неповнолітньому спільнику оголосили підозру за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групи людей.