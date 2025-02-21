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Поліція розшукує зниклих безвісти військових: оприлюднено фотопортрети 

Автор: Lilia
21/02/2025 20:14
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Національною поліцією України проводяться заходи з розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Це – пʼять візуалізованих за допомогою комп’ютерних технологій зображень наших захисників, які загинули у протистоянні ворогу, боронячи нашу свободу та незалежність. На сьогодні вони можуть рахуватись серед зниклих безвісти осіб, пише Правда.іф з посиланням на Національну поліцію України

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“Просимо уважно переглянути фотопортрети.Якщо ви впізнали серед зображених когось зі своїх рідних або знайомих, які зникли безвісти через війну, або знаєте людей, які їх розшукують, прохання звертайтеся за телефонами:

(044) 256 12 64 або (044) 256 12 68 (Головне слідче управління Національної поліції України)”, – йдеться у дописі правоохоронців.