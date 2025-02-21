Поліція розшукує зниклих безвісти військових: оприлюднено фотопортрети 

Національною поліцією України проводяться заходи з розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Це – пʼять візуалізованих за допомогою комп’ютерних технологій зображень наших захисників, які загинули у протистоянні ворогу, боронячи нашу свободу та незалежність. На сьогодні вони можуть рахуватись серед зниклих безвісти осіб, пише Правда.іф з посиланням на Національну поліцію України

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