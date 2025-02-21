ПНУ переходить на дистанційне навчання через високий рівень захворюванння на грип

З 24 лютого 2025 року Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника переходить на дистанційну форму навчання до 28 лютого 2025 року.

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Про це повідомляє пресслужба університету, передає Правда.іф.

Таке рішення прийнято відповідно до рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківської обласної державної адміністрації (протокол № 3 від 18 лютого 2025 року) та ураховуючи зростання рівня захворюваності на ГРВІ та грип серед студентів.

Відповідний наказ в.о. ректора № 130 від 21 лютого 2025 року спрямований на недопущення ускладнення епідемічної ситуації та забезпечення безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу.