ПНУ переходить на дистанційне навчання через високий рівень захворюванння на грип

З 24 лютого 2025 року Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника переходить на дистанційну форму навчання до 28 лютого 2025 року.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє пресслужба університету, передає Правда.іф.
Таке рішення прийнято відповідно до рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківської обласної державної адміністрації (протокол № 3 від 18 лютого 2025 року) та ураховуючи зростання рівня захворюваності на ГРВІ та грип серед студентів.
Відповідний наказ в.о. ректора № 130 від 21 лютого 2025 року спрямований на недопущення ускладнення епідемічної ситуації та забезпечення безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу.