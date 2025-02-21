Готель Медведчука на Долинщині має нового управителя

SPA-готель «Бескид» у селі Мислівка на Долинщині перейшов під управління санаторію «Трускавець» СБУ. База відпочинку належала Оксані Марченко – дружині Віктора Медведчука, звинуваченого у держзраді.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) уклало договір з санаторієм «Трускавець» Служби безпеки України про управління майновим комплексом бази відпочинку «Бескид» у Мислівці, який пов’язують з родиною Медведчука-Марченко та схемами легалізації російських коштів, пишуть Версії.

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Новий управитель

АРМА 27 січня 2025 року передало в управління санаторію «Трускавець» СБУ майновий комплекс бази відпочинку «Бескид», розташованої в урочищі Йозифсталь села Мислівка Калуського району Івано-Франківської області.

Про це свідчить договір, підписаний за результатами тендеру на Prozorro.

Ринкова вартість активів становить понад 30 мільйонів гривень (а точніше 30 169 875 гривень).

Згідно з підписаним договором управління, санаторій «Трускавець» СБУ отримав у розпорядження 639 одиниць майна, включаючи меблі, побутову техніку, медичне та спортивне обладнання, а також зобов’язався щомісяця перераховувати до державного бюджету гарантійний платіж у розмірі 10 тисяч гривень та визначений відсоток від отриманих доходів.

Варто зазначити, що готельний комплекс «Бескид», будівництвом та облаштуванням якого особисто керувала Оксана Марченко, був популярним місцем відпочинку серед високопосадовців Російської Федерації, зокрема, тут зупинявся колишній прем’єр-міністр Росії та посол РФ в Україні Віктор Черномирдін.

«Управління активами здійснюється на таких загальних засадах: збереження економічної вартості активів, ефективності управління, відкритості та прозорості, запобігання корупції», – зазначається в договорі між АРМА та санаторієм «Трускавець» СБУ.

Термін дії договору управління встановлено до 31 грудня 2029 року, протягом якого новий управитель зобов’язаний забезпечувати збереження та ефективне використання майна, а також регулярно звітувати про результати своєї діяльності перед АРМА.

Готель родини Медведчука

Сам об’єкт досі формально належить компанії «Укркапітал». Історично це фірма Медведчука, заснована ним у 2003 році. Але він переписав її на дружину Оксану Марченко в 2016 році.

За даними YouControl власниками «Укркапітал» є три компанії – лондонська «Інтермей Менеджмент ЛТД», ТОВ «Інвестиційна компанія «Гарманія» і кіпрська «Бревіса Холдінгз Лтд», а кінцевим бенефеціаром є Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука.

«Бескид» перебуває під арештом, але не конфіскований. За ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду переданий в тимчасове управління державному агентству АРМА.

Як випливає з реєстру нерухомого майна, а також з кримінального провадження СБУ, орендарем з 2021 р. була компанія ТОВ «Кетінео-Менеджмент».

У 2021 році, від імені фіктивного директора, ТОВ «Кетінео-Менеджмент» оформило договори оренди готельних комплексів «Бескид» у Мислівці та «Ведмежа Діброва» на Закарпатті, вартістю близько 10 мільйонів на рік. За даними СБУ, на рахунки баз відпочинку під виглядом договорів оренди з Росії надходили кошти для фінансування підривної діяльності на території України.

За даними YouControl, на компанію «Укркапітал» зареєстровано 67 об’єктів нерухомості та 6 земельних ділянок. Серед них два об’єкти нерухомості та три земельні ділянки загальною площею близько 4 гектарів у Мислівці. В рамках кримінальної справи суд арештував майно Оксани Марченко на 5,6 мільярда гривень. Однак з-поміж цих активів до Агенції з розшуку та менеджменту активів (АРМА) потрапили лише п’ять активів, так чи інакше пов’язаних з родиною Медведчука: база «Бескид», яхта Royal Romance, мережа АЗС «Глуско», спортбаза ДП «Олімпійський НСК Конча-Заспа» та нафтопродуктопровід»Самара-Західний напрямок».

Готель «Бескид» продовжував працювати до кінця 2022 року, про що свідчить активність на сторінках SPA-комплексу в соцмережах. В цей час Марченко вже була за межами України, а Медведчука затримали, а згодом обміняли на українських полонених. В 2023 році в рамках журналістського розслідування з’ясувалось, що «Бескид» у Мислівці перебуває під охороною. Непрацюючий готель на платній основі охороняла поліція охорони, яку найняла компанія ТОВ “Файрікс Груп”. Договір з поліцією охорони був укладений в липні 2022 року – до того, як суд передав готель в управління державному агентству АРМА.

Справа проти чоловіка Марченко Віктора Медведчука

Нагадаємо, Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у жовтні 2021 року суд відправив його під домашній арешт.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року, Медведчук порушив умови домашнього арешту та зник з місця проживання. Про це стало відомо правоохоронним органам 27 лютого. Втім, спецоперація українських силових структур завершилася успішним затриманням підозрюваного у державній зраді 12 квітня 2022 року, про що особисто повідомив Президент України Володимир Зеленський, оприлюднивши фотографії затриманого у військовій формі та кайданках.

«Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом», – написав тоді глава держави у своєму офіційному телеграм-каналі, після чого запропонував обміняти затриманого на українських військовополонених, які утримувалися російською стороною.

Подальший розвиток подій включав звернення самого Медведчука до президентів України та Росії з проханням обміняти його на захисників Маріуполя та цивільних осіб, заблокованих у місті. У вересні 2022 року відбувся масштабний обмін полоненими, в результаті якого 200 українських захисників повернулися додому в обмін на кума путіна.

10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Віктора Медведчука громадянства України.