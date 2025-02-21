Операційна в укритті та готель. Яким буде новий реабілітаційний центр, що будує Івано-Франківська ОВА

В Івано-Франківську планують збудувати новий реабілітаційний центр обласного підпорядкування. Гроші на це виділяють з державного бюджету, а розміститься він у довгобуді на території обласної клінічної лікарні.

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Тут планують надавати послуги з реабілітації військовим і цивільним, пише Репортер.

Після поранень та інсультів

Ідея відкрити реабілітаційний центр у недобудованому приміщенні, що планувалося як перинатальний центр, з’явилася в голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, каже директорка обласного департаменту охорони здоров’я Олександра Бойчук. Наразі з держбюджету вже виділили 14 млн грн на проєктно-кошторисну документацію.

“Зараз є дуже багато молодих ветеранів, які мають поранення, травми опорно-рухового апарату, ампутації – це дуже складний сегмент пацієнтів. Щоб їх повернути в соціум, потрібна якісна реабілітація. Це ціла програма, що складається з кількох етапів, з мультидисциплінарною командою лікарів”, – каже Олександра Бойчук.

Наступного місяця на будівництво реабілітаційного центру надійдуть перші 100 млн грн з державного бюджету. Загалом проєкт коштуватиме 800 млн грн. Усе має забезпечити державний бюджет, хоча не виключена й підтримка міжнародних донорів.

Попередньо планується, що реабілітаційний центр підпорядковуватиметься Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, хоч говорити про це ще рано. У майбутньому медзакладі планують 80 ліжкомісць для пацієнтів.

“Спочатку планували 200 ліжкомісць, але натомість вирішили зробити великі зали, де хлопці зможуть займатися, – каже Олександра Бойчук. – Будівля буде згідно з новими вимогами, з відповідними укриттями. В укритті навіть плануємо операційну, де в разі потреби можна надати медичну допомогу. І також на території планується готель для військових чи їхніх сімей”.

У першу чергу перевагу надаватимуть військовим і ветеранам війни, адже вони потребують певних особливостей в реабілітації, наприклад, психологічного супроводу. Але надаватимуть послуги й цивільним.

“Наприклад, реабілітація після інсультів теж дуже складна, – пояснює Олександра Бойчук. – Зараз її в нас надає тільки обласна клінічна лікарня. Таких відділень ніколи не буде мало. Реабілітація – це не захворювання, яке можна вилікувати за недовгий час. Щоб пацієнта після травми чи інсульту повернути в соціум, потрібно немало часу”.

Зараз в області є 15 реабілітаційних відділень і 428 ліжкомісць для пацієнтів, які потребують реабілітації – йдеться лише про державні заклади охорони здоров’я. За словами Олександри Бойчук, враховуючи кількість населення, наша область потребує 600 ліжкомісць. Тому, зокрема, у першому кварталі цього року запланували відкрити стаціонари у реабілітаційних відділеннях у Косівській, Верховинській та Бурштинській лікарнях.

Недобудоване приміщення обласного пологового

Довгобуд на 14 років

Новий перинатальний центр на території обласної лікарні почали будувати ще у 2011 році. Завершити планували у 2013-му. Тоді з держбюджету виділили перший транш у 8 млн грн, а загальний кошторис складав 170 млн.

Там мав розташуватися сучасний обласний перинатальний центр на 200 ліжок, а у будівлі на Чорновола мусив лишитися тільки міський пологовий, який теж зміг би розширитись.

Втім, у 2014 році будівництво заморозили через нестачу грошей. У 2023 році в.о. директора департаменту охорони здоров’я Василь Дзьомбак коментував Суспільному, що добудовувати пологовий немає ні грошей, ні потреби. Мовляв, за останні роки обласний перинатальний на Чорновола оновили, провели капремонт і він цілком відповідає вимогам. Та, зважаючи на обставини, які змінилися з того часу, у приміщенні вирішили облаштувати реабілітаційний центр.

Які ще реабілітаційні центри будуть у Франківську

Ще один довгобуд в Івано-Франківську, який теж має перетворитися у реабілітаційний центр – на Софіївці, 39А. Понад 10 років тому будівельна компанія «Франківський дім» планувала звести тут житловий будинок. У 2019 році місто вирішило викупити недобудоване приміщення. Спочатку там думали відкрити поліклініку, потім – житло для бійців АТО. У результаті приміщення потрапило на баланс Івано-Франківської міської клінічної лікарні, яка планує відкрити там реабілітаційний центр.

Довгобуд на Софіївці, 39А. Фото: Галичина

Проєкт планували втілювати за грантові гроші. Як повідомляв міський голова Руслан Марцінків, п’ять мерів міст-побратимів погодилися допомогти з будівництвом. Загальна вартість будівництва медзакладу, за словами Марцінківа, – 3 млн євро. Проєкт планують реалізувати у термін до двох років.

Також проєкт з будівництва реабілітаційного центру втілює Івано-Франківська архієпархія УГКЦ. У приміщенні колишньої залізничної лікарні на Тарнавського, 12 Церква планує облаштувати такий центр, що прийматиме близько 1500 пацієнтів за рік. Він буде пов’язаний з Клінікою святого Луки, розташованою неподалік.

Ще один проєкт з будівництва навчально-реабілітаційного центру в будівлі незавершеного гуртожитку на вулиці Сухомлинського реалізує Прикарпатський національний університет. У ньому планують реалізувати експериментальний проєкт з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів війни засобами освіти, спорту та реабілітації. ПНУ є одним із п’яти українських університетів, де впроваджуватиметься цей пілотний проєкт від Президента України.

Поки що університет провів тендери з передпроєктних пропозицій, роботи з оцінки технічного стану та інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування.