Суддя, який напідпитку влаштував стрілянину під час військової служби, допоміг іншому мобілізованому судді отримати понад 2 млн грн від держави

Суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду Юрій Бобров ухвалив рішення про стягнення з Державної судової адміністрації та Івано-Франківського апеляційного суду понад 2 млн грн на користь судді Андрія Малєєва. Позов Малєєва стосувався того, що за час перебування на військовій службі суддя не отримав суддівську винагороду.

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Раніше Юрія Боброва затримали за підозрою у стрілянині в спальному районі Києва, яку він влаштував перебуваючи на військовій службі. Прокуратура подавала заяву до Вищої ради правосуддя про тримання судді під вартою, проте члени ВРП двічі вирішили залишити його на посаді.

Про цепише Правда.іф з посиланням на «Слідство.Інфо».

Андрій Малєєв — колишній голова Франківського міського суду та нинішній суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області. У квітні 2022 року служитель Феміди мобілізували в 102-у окрему бригаду Сил територіальної оборони ЗСУ як сержанта. У травні 2023 року Малєєв залишив військову службу та повернувся до суддівської діяльності.

У червні 2024 року суддя звернувся до Івано-Франківського окружного адміністративного суду із заявою про нарахування йому виплат у період з 19.07.2022 по 12.05.2023 та видачу довідки про розмір суддівської винагороди за вказаний період. На цю заяву Державна судова адміністрація повідомила, що кошторисом на 2024 рік не передбачено коштів на виплату суддівської винагороди за 2022-2023 роки.

Тож пізніше, у листопаді 2024 року Малєєв звернувся до того ж суду з позовом до Державної судової адміністрації та Івано-Франківського апеляційного суду та вимагав стягнути з установ невиплачену винагороду судді у розмірі 2 006 725,07 грн.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовільнив цей позов та зобов’язав виплатити понад 2 млн грн судді. Головуючим суддею у цій справі був Юрій Бобров.