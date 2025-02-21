Як в Івано-Франківську у добровольчому шпиталі військові проходять лікування та реабілітацію

Перший добровольчий хірургічний шпиталь в Івано-Франківську забезпечує всебічну медичну допомогу військовослужбовцям та ветеранам, пропонуючи не лише реабілітаційні послуги, але й проведення складних хірургічних втручань, що допомагає захисникам повернутися до повноцінного життя після поранень.

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У хірургічному стаціонарі медичного закладу наразі перебуває 21 пацієнт, при цьому мешканців Франківської області приймають на денний стаціонар для оптимізації процесу лікування, пишуть Версії.

“Станом на сьогодні ми маємо 21 пацієнта в хірургічному стаціонарі. Так як заявок до нас є досить багато, то ми стараємося тих, хто з Франківської області брати на денний стаціонар. Черга на поступлення не надто велика, тому якби сьогодні було звернення, то через тиждень ми би були готові пацієнта взяти. Бо одні поступають-інші виписуються. Від січня 2024 року місто взяло під опіку перший добровольчий хірургічний шпиталь. Щомісяця ми отримуємо фінансування від Івано-Франківська, яке йде на покриття основних витрат шпиталю”, – розповідає керівник шпиталю Станіслав Онищук.

Медичний заклад використовує передові методики лікування, включаючи артроскопію та апарат Ілізарова, що суттєво прискорює процес відновлення пацієнтів.

“Ми робимо подовження кісток, робимо при патологіях таких як: неправильно зрощені переломи, контрактури великих суглобів, деформація після травматична і вроджена в тому числі. Так само артроскопією займаємося. Більше операцій проводиться на апараті Ілізарова. Є такі патології, при котрих тільки він може впоратися з цією патологією. Людина в цьому апараті може з перших днів наступати і навантажувати кінцівку. Це дуже важливо тому, що кістки не зростаються коли немає навантаження”, – пояснює медичний директор військового шпиталю “БРАСС”, ортопед-травматолог Гліб Соловей.

Особливу увагу в закладі приділяють фізичній реабілітації поранених військових, де щоденно проводяться заняття під керівництвом досвідчених фахівців.

“Кожного дня займаюся з хлопцями. Також у нас є реабілітація до обіду і після обіду. Кожного дня заняття мінімум годину. Хлопці займаються різними вправами після контрактур, після поранень. В нас є різні апарати, що наставляються. Ми їм показуємо, як правильно ходити, як правильно вставати, як правильно просто виконувати ті чи інші речі в повсякденному житті”, – розповідає фізичний терапевт, ерготерапевт Христина Торб’як.

Результативність лікування підтверджують історії пацієнтів шпиталю, серед яких боєць 419 батальйону Василь Дмитрук, який отримав важке поранення під Бахмутом.

“Я був тут з червня місяця по листопад. Потім деякий час був вдома, а тепер знову повернувся сюди на подальше лікування. Тут як вдома, то не лікарня, ну прямо як в себе вдома. Лікарі чудові, реабілітологи чудові. Я був в Хорватії: ну не зрівняєш, що тут. Там взагалі не було ніяких відчуттів. А зараз відчуваю ноги, вже ногами дьоргаю, встаю вже. А в Хорватії я кидав ногами вліво, вправо – то взагалі не відчував ніяких болей в ногах. Результати були, але те, що тут – то небо і земля. Перша мрія стати на ноги і ходити, ходити, ходити”, – ділиться враженнями військовий.

Ще один пацієнт шпиталю, Сергій Ятлук, який захищає Україну з 2014 року та отримав поранення правої руки на Херсонському напрямку, відзначає значний прогрес у своєму лікуванні:

“Довго лікувався, реабілітувався і в Одесі, і в Іллічівську, у Києві, Житомирі. Як таких великих змін не відчував. Взнав від товаришів, що тут реально люди займаються нами, не просто так, щоб на папірці було. Пробув тут один курс 21 день, відчув на собі покращення на 90% і попав ще раз сюди. Правою рукою я почав їсти недавно, а на даний момент я можу вилізти на турнік і підтягнутися. Дуже дякую дівчатам у першу чергу, реально дівчата заставляють щось робити”.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який особисто відвідав заклад, підкреслює важливість підтримки подібних медичних центрів:

“Ми фінансуємо заробітні плати, утримання цього закладу. До багатьох бригад я приїжджав з волонтерськими поїздками, тому знаю багато нюансів, моментів. Але найголовніше те, що місто сьогодні максимально старається, щоб наші хлопці проходили реабілітацію з нашої громади і не тільки. Тому, що ми розуміємо, що всі є наші Герої, які захищають нас, які жертвують своїм життям, здоров’ям і тому потрібні належні умови”.

З початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року Перший добровольчий хірургічний шпиталь надав медичну допомогу 793 військовослужбовцям, з яких 471 пройшли курс лікування в умовах цілодобового хірургічного стаціонару, а решта отримали амбулаторну допомогу.

Військові та ветерани, які потребують медичної допомоги, можуть подати заявку через офіційний сайт закладу firstvoluntary.com або зателефонувати за номером 0683751612, після чого спеціалісти зв’яжуться з ними протягом 1-2 днів для уточнення деталей.