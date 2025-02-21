Прикарпатський онкологічний центр отримав сучасний комп’ютерний томограф вартістю 13,5 мільйонів гривень

У Прикарпатському онкологічному центрі відбулося урочисте відкриття нового комп’ютерного томографа General Electric, який надійшов від Міністерства охорони здоров’я України для покращення діагностичних можливостей закладу та якості обслуговування пацієнтів.

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“Сьогодні в нашому закладі гарне свято – відкриття нового комп’ютерного томографа General Electric, наданого Міністерством охорони здоров’я для підтримки і обстеження наших пацієнтів. Вартість обладнання складає 13,5 мільйонів гривень, додатково з обласного бюджету було виділено 2,8 мільйона гривень на закупівлю додаткового обладнання, а також 2,1 мільйона гривень з коштів НЦЗУ та власних коштів закладу було спрямовано на повне укомплектування, включаючи меблі, комп’ютерне обладнання та додаткове оснащення”, – розповів директор КНП “Прикарпатський онкологічний центр” Ігор Дмитренко.

У церемонії відкриття взяли участь керівники медичної галузі області: головний санітарний лікар області Руслан Савчук, директорка департаменту охорони здоров’я Олександра Бойчук, а також перший заступник голови обласної ради Василь Гладій.

“Питання онкології та інших захворювань залишаються болючими в суспільному принципі, а статистичні показники викликають занепокоєння, тому нове обладнання матиме велике значення для своєчасної діагностики”, – зазначив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук, який також передав вітання від міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

За словами Руслана Савчука, встановлення нового комп’ютерного томографа є частиною ширшої програми оновлення медичного обладнання в області:

“Це обладнання входить до переліку того, що має бути додатково поставлено в область, включаючи лінійний прискорювач, який вже має бути змонтований, та ряд іншого обладнання”.

Оновлення матеріально-технічної бази Прикарпатського онкологічного центру відбувається в рамках масштабної програми модернізації закладу, яка реалізується протягом останніх п’яти років та спрямована на підвищення якості медичної допомоги для жителів регіону.