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Військовий з Івано-Франківська Назарій Чокой отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ

Автор: Lilia
21/02/2025 18:05
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив відзнакою “Хрест Військова честь” військовослужбовця з Івано-Франківська Назарія Чокоя.

Цю інформацію Суспільному підтвердив боєць.

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Назарій Чокой — офіцер групи персоналу та стройової штабу 622 навчального батальйону 151 навчального центру Військової академії. В армії він служить з 18 серпня 2023 року.

“Буває і так. Десь втома накопичується. Десь думаєш: в армії можна та треба змінювати, що можеш. Десь хочеться в цивільне життя, додому, бо коли є люди, які в за 30 — прокурений совок, то руки опускаються. А деколи 58-річні мужики надихають, бувши людьми з великої, а то й великими літерами. Маю честь, військову честь. Вдячний дуже крутій сильній команді, без вас цього хреста не було б”, — прокоментував нагородження військовий у Facebook.