Історія коломиянина Івана Кучірки, який загинув у бою на Донеччині

31 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Андріївка на Бахмутському напрямку, загинув 43-річний коломиянин Іван Кучірка. Майстер з виготовлення меблів, люблячий батько та чоловік пішов захищати Україну влітку 2023 року.
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Про це Галці розповіла дружина загиблого захисника Наталія Кучірка.
Іван Кучірка народився 18 січня 1980 року в Коломиї. Після закінчення Коломийського ВПУ №17 на верстатника широкого профілю, понад 20 років пропрацював майстром з виготовлення м’яких меблів у фірмі “Ажур” у селі П’ядики. Колеги згадують його як доброзичливу, чуйну і справедливу людину.
У 2004 році одружився з Наталією Іщенко, у подружжя народився син Любомир. Іван був турботливим батьком – вчив сина плавати, брав його на риболовлю, разом із сім’єю подорожував Україною.
“Чоловік не міг стояти осторонь важливих подій у країні – у січні 2015 року їздив на Майдан під час Революції Гідності. З початком повномасштабного вторгнення болісно сприймав новини про війну”, – пригадує Наталія.
16 червня 2023 року Івана мобілізували. Він проходив службу у 94-му прикордонному загоні як інспектор прикордонної служби та кулеметник. Після навчання у Великих Мостах на Львівщині у серпні відбув на схід України.
31 серпня 2023 року Іван Кучірка загинув під час виконання бойового завдання біля села Андріївка Бахмутського району Донецької області. 9 квітня 2024 року його поховали на Алеї Слави в Коломиї.
У пам’яті рідних та друзів він залишився веселою, оптимістичною людиною з чудовим почуттям гумору.