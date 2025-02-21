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Франківська поліція передала справу “пончика з патроном” в область виробника
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська поліція передала справу “пончика з патроном” в область виробника

Автор: Олег Мамчур
21/02/2025 17:27
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Пончик з патроном, який виявив франківський школяр, був виготовлений у Рівненській області. Тож прикарпатські правоохоронці передали справу колегам з області виробника.

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Про це Галці повідомили у секторі комунікації Івано-Франківської обласної поліції, пише Правда.

Правоохоронці встановили, що учень знайшов патрон у пончику та розповів про це класній керівниці. Вона одразу передала інформацію шкільному офіцеру поліції. Про ситуацію також повідомили керівництво департаменту освіти та міського голову.

“Наразі матеріали справи скерували до Рівненської області для проведення подальшої перевірки, оскільки продукт виготовлений саме там”, – зазначив начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків.