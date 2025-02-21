Франківська поліція передала справу “пончика з патроном” в область виробника

Пончик з патроном, який виявив франківський школяр, був виготовлений у Рівненській області. Тож прикарпатські правоохоронці передали справу колегам з області виробника.

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Про це Галці повідомили у секторі комунікації Івано-Франківської обласної поліції, пише Правда.

Правоохоронці встановили, що учень знайшов патрон у пончику та розповів про це класній керівниці. Вона одразу передала інформацію шкільному офіцеру поліції. Про ситуацію також повідомили керівництво департаменту освіти та міського голову.