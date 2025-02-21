Тисменицька громада провела в останню дорогу бійця Депутата Василя

Сьогодні, 21 лютого, у селі Вільшаниця Тисменицької громади попрощалися з воїном Василем Депутатом, який віддав життя у боротьбі за Україну.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицька міська рада

Напередодні “живим ланцюгом” люди навколішки зустрічали Героя у місті Тисмениця, селах Клубівці, Вільшаниця і до рідного будинку загиблого. Віддати шану вірному синові України прийшли рідні, близькі, керівництво Тисменицької громади та старостинського округу, духовенство, бойові побратими та односельчани.

Депутат Василь Ярославович народився 24.03.1972 року. Був активним учасником Революції Гідності. З перших днів повномасштабної війни став на захист нашої держави. Був молодшим сержантом, командиром 3 стрілецького відділення в/ч А7127.

Загинув 16.02.2025 року внаслідок обстрілу ворогом у Запорізькій області.

У Героя залишилися мама, дружина, донька та син.