Пологовий довгобуд у Франківську перетворять на реабілітаційний центр

В Івано-Франківську на базі недобудованого перинатального центру, що на вулиці Федьковича, планують створити Регіональний центр реабілітаційного лікування і ментального здоров’я.

Про це пише Галка з посиланням на Prozorro.

Замовником робіт є Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА. Фінансування – державний бюджет.

Орієнтовна вартість проєкту — 1 189 280 009 гривень. Мінімальний крок зниження ціни на торгах — 6 100 000 гривень.

Центр планують звести за адресою: вулиця Федьковича, поблизу обласної лікарні.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 28 червня 2025 року. Будівництво повинні завершити до 31 грудня 2026 року.

До обов’язків підрядника входить повний комплекс будівельно-монтажних робіт: мурування стін з газобетону та керамічної цегли, влаштування гідроізоляції, оздоблення стін і стель, облаштування підлог (епоксидні, поліуретанові, плиткові покриття), встановлення вікон, дверей (у тому числі протипожежних), фасадні роботи, утеплення, облаштування покрівель (у тому числі експлуатованих), інженерні системи та благоустрій території.

Також передбачені спеціальні роботи: облаштування вентиляційних решіток і систем, пожежних драбин, монтаж герметичних люків і металевих навісів, гідроізоляція фундаментів та паркінгу, оздоблення приміщень з підвищеними вимогами до шумоізоляції тощо.

Вперше про перетворення пологового-довгобуда на реабцентр для військових говорили на сесії Івано-Франківської обласної ради 17 лютого 2025 року. Голова ОДА Світлана Онищук зазначала, що робота в цьому напрямі триває, і влада сподівається на підтримку як місцевих громад, так і міжнародних партнерів. Точної дати завершення робіт голова ОДА/ОВА тоді не сказала.

Нагадаємо, що цей обласний пологовий почали будувати ще у 2011 році поряд з Івано-Франківською обласною лікарнею. Це мав бути медичний заклад на 150 ліжок з власною поліклінікою та лабораторією. Весь цей час споруда залишається недобудованою.