EUROEX: Надійна міжнародна логістична компанія

Логістичний оператор EUROEX надає послуги у сфері вантажоперевезень, та пропонує комплексні рішення: складський, митний сервіси, перевезення «під ключ». Транспортування вантажів здійснюється автомобілями, морськими судами, літаками, залізницею. А також формуються мультимодальні вантажні перевезення.
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EUROEX — міжнародна транспортно-логістична компанія з багаторічним досвідом роботи, що співпрацює з малим, середнім та великим бізнесом. Ми пропонуємо надійні і ефективні перевезення та комфортні умови доставки, контрольовану логістику та безпеку вантажів. Оптимальне складання маршрутів дозволить зробити перевезення вигідними та швидкими.
Комплексні рішення як головна перевага компанії
Компанія EUROEX почала діяльність в 2017 році, і на даний момент географія вантажоперевезень охоплює 80 країн. В чому особливості бачення та місія нашої команди:
- надання якісних та надійних послуг у сфері перевезень;
- сприяння розвитку бізнесу клієнтів, зміцнення їх статусу на міжнародному ринку;
- впровадження інноваційних рішень та технологій;
- розуміння потреб клієнтів та орієнтування на індивідуальні вимоги.
Великий плюс — пропозиція комплексних рішень, що містять логістику, складські послуги та митний супровід. Це дозволяє мінімізувати ризики та витрати.
Міжнародні логістичні послуги
Компанія надає наступні послуги з міжнародної логістики:
- підготування документів;
- розрахунок оптимальних маршрутів;
- бронювання всіх видів транспорту: автомобільного, авіа, морського, залізничного;
- організація завантажувально-розвантажувальних робіт;
- митно-брокерські послуги, в тому числі консультації, документація, страхування, митне оформлення, супровід зовнішньоторгового агента;
- консолідація товарів на складах.
Комплексний підхід дозволяє пришвидшити доставку та зробити процес безпечним. При потребі може бути організована охорона вантажу.
Основні переваги співпраці
Компанія є ліцензованим експедитором і співпрацює з міжнародними партнерами, що надають найкращі пропозиції у сфері перевезень. EUROEX пропонує всі види транспорту: авто, авіа, морський та залізничний, а також мультимодальні, інтермодальні та попутні види перевезень. Вантаж швидко та вигідно буде доставлено у або з країн Європи, Азії та в США.
Чому варто звернутись в EUROEX?
Компанія орієнтована на своїх клієнтів — це і великі торговельні мережі, і аграрні корпорації, а також середній та малий бізнес. Наша діяльність спрямована на закриття нагальних потреб замовників: безпека та надійність перевезень, вчасна доставка та максимальне зниження витрат.
Замовляйте послуги з вантажоперевезень в EUROEX прямо зараз, якщо шукаєте професійний, якісний та надійний сервіс. Наші контакти в Україні: телефони +38 (067) 147-95-28, +38 (067) 147-95-28, електронна пошта [email protected], адреса — Україна, 03124, м. Київ, провулок Юрія Матущака, д3, оф. 219. Контакти у Польщі: телефони +38 (067) 147-95-28, +38 (067) 147-95-28, [email protected], ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszkow.
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