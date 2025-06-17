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В авіаційній бригаді на Франківщині продавали пальне під виглядом бойових завдань — ДБР
Диван на коліщатках в темній вітальні

В авіаційній бригаді на Франківщині продавали пальне під виглядом бойових завдань. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
17/06/2025 14:22
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За даними слідства, командир роти матеріального забезпечення у змові з командиром електрогазового взводу та водієм розробили схему розкрадання дизельного пального, призначеного для потреб армії.

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Встановлено, що з січня по червень 2025 року підозрювані не раз вивозили з території військової частини пальне, фальсифікуючи при цьому облікову документацію. Його списували як витрачене на бойові завдання.

Потім дизпаливо продавали місцевим підприємцям за ціною 40 гривень за літр. Так привласнили понад 5 тонн.

Військових затримали та повідомили про підозру.

В авіаційній бригаді на Франківщині продавали пальне під виглядом бойових завдань — ДБР