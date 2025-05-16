Полювання на кабана чи сафарі на людину? Потерпілий у стрілянині в Карпатах вважає, що у нього влучили навмисно

У липні 2024 року в селі Красник Верховинського району Івано-Франківської області стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок якого важкого поранення зазнав 18-річний місцевий мешканець Максим Шпетко.

Згодом стало відомо, що це на горі Кострич чоловіки на Ленд Крузері влаштували стрілянину – нібито полювали на кабана, і випадково переплутали потерпілого з твариною.

До редакції “Галки” звернувся представник захисту потерпілого адвокат Андрій Рогалевич, аби справа набула розголосу. Правник підозрює, що “зам’яка” кваліфікація злочину може сприяти тому, що винуватець Василь Т. уникне справедливого покарання.

Необережний постріл?

За попередніми даними, двоє чоловіків у темну пору доби перебували в лісі з мисливською зброєю, оснащеною тепловізійним прицілом. Як пояснювали згодом, були на нічному полюванні. Один із чоловіків влучив у хлопця, який в той момент з другом перебував на ночівлі в горах.

Постраждалий Максим у коментарі “Галці” розповів, що того вечора близько 22:50 він почув, як до лісової дороги під’їхав позашляховик. Хлопці насторожилися і відійшли вглиб лісу, щоб уникнути зустрічі. Згодом із темряви пролунав постріл. Куля влучила потерпілому в ногу, спричинивши тяжке поранення: кістки були роздроблені, кінцівка вивернута, почалася масивна кровотеча. Сам хлопець почав кричати від болю. Потерпілого врятував його товариш, який надав першу домедичну допомогу та викликав екстрені служби.

А автомобіль, за словами хлопця, із якого стріляли, спочатку поїхав із місця події, за кілька хвилин повернувся, пригальмував і знову рушив геть, не надавши допомоги.

“Це був не випадковий постріл. Він стріляв навмисно. Думав, що мене вбив. Я навіть не знаю, хто це був, ніколи з ним не перетинався”.

Постраждалий Максим переніс сім операцій і наразі продовжує лікування. Хлопець каже, що стрілець поширює неправдиву інформацію про те, що нібито повністю оплатив йому лікування, хоча, за його словами, передав лише частину коштів — 220 тисяч гривень, яких вистачило приблизно на два місяці.

Обставини інциденту розслідує поліція, а сам факт кваліфіковано за статтею 128 Кримінального кодексу України — як спричинення тяжкого тілесного ушкодження з необережності. Клопотання адвоката Максима про перекваліфікацію на “умисне важке тілесне ушкодження” відхилили.

Сумніви в об’єктивності слідства

Адвокат потерпілого Андрій Рогалевич переконаний — слідство кваліфікує злочин неправильно. Нині справу розслідують за ст. 128 Кримінального кодексу України — “спричинення тяжкого тілесного ушкодження з необережності”, але адвокат вважає, що це був умисний злочин.

“Люди їхали «на полювання» в темну пору доби, в період, коли це заборонено, під час воєнного стану, у місцевості, де полювання теж заборонене. У потерпілого стріляли цілеспрямовано, через тепловізійний приціл — ми це довели слідчим експериментом. Людину неможливо сплутати з кабаном — видно руки, ноги, голову. Це не був нещасний випадок”, — каже адвокат.

Юрист переконаний, що у потерпілого цілити навмисно — або щоб налякати, або для розваги. Але коли стрільця знайшли, той намагався представити інцидент як випадковість. Мовляв – сплутали людину з кабаном.

Почалися труднощі і зі слідством, розповідає Рогалевич. Спершу підозрюваного не відправили на перевірку щодо сп’яніння у вечір, коли той влучив у хлопця. Згодом експертиза травм Максима зафіксувала, що ушкодження “середньох” тяжкості. Але після повторної перевірки, яку адвокат домігся через суд, висновок змінили на “тяжкі тілесні ушкодження”.

Постраждалий і його адвокат вважають, що справу намагаються звести до “необережного пострілу”.

“На початку написали, що в мене — середні тілесні ушкодження. Але тепер є експертиза з Франківська, яка підтверджує, що це тяжкі. Мені роздробило дві кістки. Частини кістки досі немає — вона просто вилетіла. Якби не мій друг, я б просто помер у лісі. В мене зник пульс, я втратив дуже багато крові”, — каже потерпілий.

Також тільки через суд юрист зобов’язав слідство провести слідчий експеримент у лісі — з тим самим тепловізійним прицілом, який був на зброї. За словами адвоката, результати підтвердили, що людину не можна було сплутати з твариною.

Під час експерименту в тому ж місці та за схожих умов у тепловізорі чітко було видно силует людини — з головою, руками й ногами. Це, на його думку, виключає можливість випадковості.

“Я подав клопотання про перекваліфікацію на умисне тяжке тілесне ушкодження. Його не задовільнили. Раніше я подавав клопотання на замах на вбивство, тоді теж отримав відмову”, — додає він.

На думку юриста, головна причина небажання правоохоронців дати справі реальну кваліфікацію — зв’язки підозрюваного. Адвокат підозрює, що стрілець “має вплив” у місцевих правоохоронних структурах і не вперше бере участь у незаконному полюванні.

“Його навіть не затримували. Якби слідство з самого початку кваліфікувало справу як замах на вбивство або умисне завдання тяжких тілесних — затримати можна було б одразу”, — каже адвокат.

Андрій Рогалевич каже, що подаватиме позови до суду на перекваліфікацію повторно.

Журналісти “Галки” також намагались зв’язатися з учасником інциденту Василем Т., який здійснив постріл. Спочатку він відповів, що зателефонує пізніше, однак надалі перестав виходити на зв’язок і не реагував на повідомлення. Коли вдалося поспілкуватися з підозрюваним вдруге, той повідомив, що зв’яжеться згодом, та не конкретизував час.

Якщо такі коментарі будуть, то редакція “Галки” їх також оприлюднить.

Наразі слідство у справі триває і готується до передачі в суд.