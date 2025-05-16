Прокурори через суд стягують кошти на розвиток Поляницької громади

Яремчанський міський суд відкрив провадження у справі за позовом Надвірнянської окружної прокуратури в інтересах Поляницької сільської ради.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, пише Правда.іф.

Прокурори встановили, що в 2021 році місцевий житель збудував та ввів у експлуатацію трьохповерховий об’єкт будівництва в центрі села Яблуниця, не сплативши до органу місцевого самоврядування кошти пайової участі.

Йдеться про 850 000 гривень, які мали піти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури територіальної громади.

У зв’язку з цим прокурори пред’явили позов, щоб стягнути кошти у судовому порядку.